Kemer meydanına 33 bin bitki dikildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer Cumhuriyet Meydanı Yenileme Projesi'nde sona geldi. Ekiplerin yaptığı peyzaj çalışmalarıyla meydana 33 bin bitki dikildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla yapımına başlanan Kemer Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarım Projesi'nde sona gelindi. Genişletilip, modern bir görünüme kavuşturulan Kemer Cumhuriyet Meydanı'nda son rötuşlar yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı meydanda geniş çaplı bir çevre düzenlemesi ve peyzaj revizyonu gerçekleştirdi. Bu kapsamda meydana Büyükşehir Belediyesi rulo çim üretim tesisinde üretilen 1250 metrekare rulo çim serim işlemi yapıldı. Aynı zamanda sera ve fidanlıklar da üretimi yapılan çalı grubu bitki dikimi ve mevsimlik çiçek dikimleri gerçekleşti.

33 bin bitki dikildi

Park ve Bahçeler ekipleri tarafından Kemer Cumhuriyet Meydanı'na 400 adet kartopu (Vibirnum lucidum), 1350 adet şimşir (Buxus sp.), 1500 adet bodur alternanthera (Alternanthera reineckii) ve 30 bin tagates çiçeği (Tagates erecta) dikimi yapıldı. Aynı zamanda ekipler meydanın sulama alt yapısını da yeniledi. Sona yaklaşan proje tamamlandığında kent mobilyaları, yeşil alanları, güvenli aydınlatması, geniş kullanım alanı ile Kemer Cumhuriyet Meydanı modern bir görünüme kavuştu.

Proje ile daha önce süs havuzlarının kapladığı alanların projeye dahil edilmesiyle yaklaşık 4 bin metrekareyi bulan geniş bir meydan ortaya çıkarıldı. Projede, mevcutta bulunan süs havuzları, demirli demirsiz beton inşaat yapıları kaldırılarak zemine yaklaşık 1500 metreküp dolgu malzemesi serildi. Kış aylarında yağmur suyu baskınlarını önlemek adına drenaj hattı döşendi. Meydanın zemini traverten ve bazalt malzeme ile kaplandı.