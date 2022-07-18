Kemer peyzaj çalışmalarıyla renklenecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi turizmin gözde ilçelerinden Kemer'i güzelleştiren peyzaj ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri ilçenin rengârenk görünmesi için mevsimlik çiçek dikimi yapıyor. Çalışmalarına Atatürk ve Demokrasi Bulvarı'ndan başlayan ekipler, ilçenin girişini güzelleştiriyor.

Süs havuzlarında temizlik

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri ise Kemer'in gözbebeği Liman Caddesi üzerinde bulunan süs havuzlarında temizlik yaptı. Ekipler havuzda koku oluşmaması ve yosunlaşma olmaması için havuz temizliği çerçevesinde klorlama, dezenfekte ve fileleme çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir ekipleri çarşı merkezinde yer alan havuzlarda koku ve görüntü kirliliği oluşmaması için haftanın üç günü temizlik ve bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri ise yerli ve yabancı konukların yoğun olarak kullandığı Liman Caddesi'nde kırılan ve deforme olan doğal taşları yeniledi. Esnaf cadde estetiğinin bozulmaması için büyük özen gösteren ekiplere teşekkür etti.