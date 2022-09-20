Kemer protokolü gazilerle yemekte bir araya geldi

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kemer'de yemek programı düzenlendi.

Beldibi Mahallesi'ndeki otelde düzenlenen yemek programına, Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Gamze Almalı, Kemer Jandarma Komutanı Binbaşı Ramazan Ergel, Kemer Sahil Güvenlik Komutanı Ulvi Gören, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, muhtarlar, gaziler ve aileleri, Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam'ın eşi Dilek Çam, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun eşi Fikriye Topaloğlu katıldı.

Kaymakam Çam ve Belediye Başkanı Topaloğlu, program öncesinde gaziler ve aileleri ile sohbet etti. Kaymakam Çam, yemek sonrası yaptığı açıklamada, vatan için canlarını hiç çekinmeden feda eden şehitlere ve gazilere minnet borçlu olduklarını ifade ederek, tüm gazilerin Gaziler Günü kutladığını kaydetti. Masaları tek tek dolaşan Başkan Topaloğlu ise gazilere vatan için ödedikleri bedeller için minnettar olduklarını aktardı.