Kemer sahilinde kimliği belirsiz ceset bulundu

Antalya'nın Kemer ilçesinde 16 gün önce meydana gelen hortum felaketi sırasında kaybolan üniversite öğrencisi Buse Acar'ı arama çalışmaları elverişsiz hava koşulları sebebiyle minimal düzeyde devam ederken, ilçenin Ayışığı sahilinde bulunan bir ceset heyecana sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre Merkez Mahallesi sınırları içindeki Ayışığı Koyu'nda balıkçılık yapan bir vatandaş, sabah saat 08.00 sıralarında sahilde bir ceset bulunduğunu görünce polisi aradı. Belden yukarısı bulunmayan ve bir erkeğe ait olduğu sanılan ceset üzerinde Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 112 Acil Servis Sağlık Ekibi ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısı inceleme yaptı. İlk incelemede kimliği tespit edilemeyen ceset önce Kemer Devlet Hastanesi morguna, ardından Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığına gönderildi.

Denizin kısmen sakinleşmesi üzerine Kemer sahillerini kontrol etmek üzere harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) sualtı timleri ve Kemer Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekibi, sahildeki hareketliliği fark edince hemen Ayışığı Koyu'na geldi. Bulunan cesedin 16 gün önce kaybolan ve tüm aramalara rağmen bulunamayan Buse Acar'a ait olabileceği şüphesiyle karaya çıkarak ilgililerden bilgi alan ekipler, cesedin bir erkeğe ait olmasının kuvvetle muhtemel olduğu bilgisini alınca Çamyuva sahiline giderek arama çalışmalarına başladı.