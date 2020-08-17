Kemer sahiline engelli rampası

Çalışmalar kapsamında, engelli vatandaşların denize rahat girebilmeleri için sahile ‘engelli erişim rampası' konuldu.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun talimatıyla yenilenen Kemer Halk Plajına, engelli vatandaşların denize girmek için rahatlıkla kullanabileceği, paslanmaz krom malzemeden 6 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğinde engelli erişim rampası temin edildi. Vatandaşlara hizmet için çalışmaya devam edeceklerini belirten Topaloğlu, “Söz verdiğimiz gibi Mustafa Ertuğrul Aker (Olbia) Parkını halkımıza kazandırdık. Burada vatandaşlarımızın rahatlıkla vakit geçirebileceği bir ortam oluşturduk. Halkımız denize daha rahat ulaşırken, engelli vatandaşlarımızı da unutmadık. Onlar için engelli platformu oluşturduk ve sahilimize yerleştirdik. ' Herkes bir engelli adayıdır' sözünü unutmamalıyız. Onların rahatlığı bizim rahatlığımızdır. Hizmetlerimiz devam edecek” dedi.