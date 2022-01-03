Kemer SCADA'ya entegre ediliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Kemer'in Kiriş Mahallesi'nde bulunan içme suyu terfi merkezini SCADA sistemine entegre ediyor.

Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'nde bulunan içme suyu terfi merkezi Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından tadilata alındı. Kemer merkez, Çamyuva, Göynük ve Beldibi mahallelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayan terfi istasyonu SCADA sistemine entegre edilecek. Bu sayede depoların uzaktan takip edilmesi ve su kaçaklarının önüne geçilmesi sağlanacak.

“Jeneratör takılacak”

Kemer Kiriş içme suyu terfi merkezinin yenilenmesine yönelik ihale kapsamında yapılacak çalışma ile üretim kapasitesi de artırılacak. Saniyede 480 litre olan üretim 600 litreye çıkacak. Elektrik alt yapısı yetersiz olan tesisin 7/24 kesintisiz su sağlayabilmesi için jeneratör takılacak. Böylece elektrik kesintilerinde su kesintisi yaşanmasının önüne geçilecek.