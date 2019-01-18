Kemer sokaklarında elinde taşla dehşeti yaşatan Sudanlı saldırgan yargılanıyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçtiğimiz Eylül ayında küçük yaşta kız çocuklarını ve bir otel görevlisini ağır yaraladığı ayrıca kadınları sokakta taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan Sudan uyruklu şahsın "yaralama" suçundan yargılanmasına başlandı. Sanığın adam öldürmeye teşebbüs iddiasıyla yargılanması gerektiğini belirten avukatlar mahkemeden görevsizlik kararı vermesini istedi. Saldırganın tokatla yere devirdiği 6 yaşındaki Jil Penelope S. ise olayın etkisinden kurtulamadığı, sanıkla karşılaşmaktan korktuğu gerekçesiyle duruşmaya gelmedi.

Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmada mağdurlardan Ilgın Ç. (15) ve İrfan Bozdoğan hazır bulunurken,

üniversite öğrencisi sanık Dominic Ngor Angok, mahkemeye tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS üzerinden katılarak ifade verdi. Mahkeme Hakimi Başar Çetinkaya, ilk olarak sanık Dominic Ngor Angok'un ifadesini aldı. Türkçe'yi güçlükle konuşan ve anlamakta da güçlük çektiği görülen sanık Angok, marketten alkol aldığını, kaç tane aldığını hatırlamadığını, bunları içtikten sonra su içmek için markete geldiğini bu sırada başına ağrı girdiğini ve ne yaptığını hatırlamadığını iddia etti. Angok, "Pişmanım. Ben mağdurları tanımıyorum. Neden böyle yaptığımı anlamadım. Yaptığım eylemleri polis bana neden yaptığımı sorarken söylediğinde öğrendim" diyerek beraatini istedi.

15 yaşındaki mağdur: "Bana bir şey yapacağını hissettim"

Sudanlı saldırganın başına iki kez taşla vurduğu Ilgın Ç. ise küçük yaşta olduğu için pedagog bilirkişi gözetiminde ve kamera kaydı yapılarak ifade verdi. Ilgın Ç. ifadesinde, "Olay günü çöp atmaya gitmiştim. Arkadaşlarımın çağırması üzerine onların yanına giderken sanığın karşıdan geldiğini gördüm. Ellerinde iki adet parke taşı vardı. Bana bir şey yapacağını hissettim. Taşı yüzümün sol tarafına doğru fırlattı. Yere düştükten sonra İngilizce "Kill Türk" diyerek tekmeledi. Arkadaşlarım beni kurtarmaya gelince uzaktan diğer elindeki taşı da fırlattı o taş da yüzüme geldi yaralandım" diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.

Avukat: "Saldırgan öleceksin diyerek kastını belli etti"

Ilgın Ç.'nin avukatı Nevzat Oktay, saldırıdan sonra yoğun bakımda tedavi gören Ilgın Ç.'nin daha sonra evde müşahade altında tutulduğunu ve bu yüzden okula 1,5 ay geç başladığını, okuldaki arkadaşlarına sağlık nedeniyle yakın duramadığını, kalabalık ortamlara giremediğini, lisanslı basketbolcu olduğu halde yaşadığı olay nedeniyle spor hayatının sona erdiğini, Geceleri uykusundan uyanmakta olduğunu ve karanlıktan korktuğunu belirterek, "Sanık mağdura yönelik olarak İngilizce "öleceksin " diyerek kastını belli etmiştir. Olay öldürmeye teşebbüstür. Mahkemenin görevsizlik kararı vererek dosyanın yetkili ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep ediyoruz" dedi.

Yaralı otelci: "Hiç konuşmadan taşla saldırdı"

Sudanlı saldırganın ağır yaraladığı İrfan Bozdoğan da mahkemede verdiği ifadede "Ben biraz ileride telefonla konuşurken çalışanlarım bana seslenerek sanığın küçük çocuklara vurduğunu söylediler. Ben çocuklara zarar vermesin diye saldırganın yanına yöneldim. Aramızda 1,5 metre mesafe almıştı ki sanık geri çekilerek var gücüyle elindeki taşı yüzüme attı. Aramızda hiçbir konuşma geçmedi. Olay sebebiyle kafatasımda yüz kemiklerinde kırıklar meydana geldi. Kendi işimi yapamaz oldum. Çenemi bile tam olarak açamıyorum. Sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu.

İrfan Bozdoğan'ın avukatı Süleyman Zorlu da müvekkilinin olaydan dolayı hafıza kaybı ve konuşma zorluğu çektiğini hatırlatarak "Sanık her ne kadar mağdurları tanımadığını ve alkollü olarak eylemlerini gerçekleştirdiğini söylese de kasten hareket ettiği kamera görüntüleri ile sabittir. Sanık öldürmeye teşebbüsten yargılanmalıdır" dedi.

Mağdurlar ve sanık Adli Tıp'a sevk ediliyor

Mahkeme, Sudanlı sanığın Türkçe olarak kendini yeterince ifade edemediğine kanaat getirerek Sudan'da konuşulan Dinka dilinde tercüman atanmasına, tutukluluk halinin devamına ve işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılamadığı ve bu fiiller ile davranışlarının yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmış olup olmadığının tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca mağdur çocuklar 15 yaşındaki Ilgın Ç. ve 6 yaşındaki Jie Penelope S.'nin de beden veya ruh bakımından kendilerini savunamayacak durumda olup olmadıklarının tespiti için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Geçtiğimiz yıl 1 Eylül tarihinde Antalya'nın Kemer ilçesi Merkez Mahallesi'nde bulunan Park Avrupa Otel yanındaki markete giren Dominic Ngor Angok (23) iddiaya göre cep telefonuyla biriyle konuşurken aynı markete kardeşiyle birlikte alışveriş için gelen 6 yaşındaki Jil Penelope S.'yi önce iterek yere düşürdü, daha sonra kız çocuğuna şiddetli bir tokat atarak yere serdi. Bir marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde saldırıyı gören otel işletmecisi İrfan Bozdoğan müdahale etmek için marketin önüne gittiğinde bu kez ellerinde parke taşları olan saldırganın hedefi oldu ve başından ağır yaralandı. Bu saldırıdan sonra elinde parke taşlarıyla uzaklaşan saldırgan bu kez de 100 metre ileride çöp konteynerine çöp atmaya çıkan 15 yaşındaki Ilgın Ç.'nin karşısına çıktı. Durumu anlayıp kaçmaya çalışan kıza "kill you" diye bağırarak saldırdı ve başına parke taşlarını fırlatarak ağır yaraladı. O sırada yoldan geçmekte olan 3 gencin müdahalesi üzerine yine eline taş alarak ilk olayın meydana geldiği markete doğru koşarken vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, polis ekibine teslim edildi. Kemer Adliyesine sevk edilen sanık serbest bırakıldı. 5 yabancı uyruklu kadının taciz iddialarıyla savcılıkta ifade vermeleri sonrasında tekrar gözaltına alınan Sudanlı saldırgan tutuklanarak cezaevine konuldu.