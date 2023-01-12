Kemer, Utrecht Turizm Fuarı'nde tanıtılıyor

Dünyanın en önemli turizm fuarlarından olan Utrecht Turizm Fuarı, Hollanda'nın Utrecht kentinde başladı. Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam ve Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, fuar alanında açılan stantta ikili görüşmeler yaparak Kemer'i tanıtıyor.

Ziyaretçilerine 52'nci kez kapılarını açan fuarın ilk gününde Kemer standı çok sayıda turizmciyi ağırladı. Fuarda, Kaymakam Çam ile Belediye Başkanı Topaloğlu'nun yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, belediye meclis üyeleri Cumali Afşin ile Mustafa Tıraş, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Genel Sekreteri Ayşegül Zeybek de Kemer standında misafirleri ağırlayarak Kemer hakkında bilgiler veriyor.

Kemer standında ilçenin doğal, tarihi, kültürel zenginliklerinin yanı sıra ev sahipliği yaptığı ulusal ve uluslararası organizasyonlar, turizm faaliyetleri, spor aktiviteleri gibi birçok alanda tanıtım yapılıyor.

Büyük ilgi gören Kemer standına gelen çok sayıda misafire, Kemer ile ilgili bilgiler aktarılıp tanıtım kitapçıkları ve broşürler dağıtılıyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “2023'ün ilk büyük fuarında Kemerimizi en iyi şekilde tanıtmak için Hollanda'ya geldik. Kemer standımıza yoğun bir ilgi var. Burada Kemer Kaymakamımız Hüseyin Çam ile ilçemizin tanıtımını yapıyoruz. İkili görüşmeler yaparak Hollandalıları Kemerimize davet ediyoruz. Standımızı ziyaret eden misafirlerimize tanıtım kitapçıklarımızı ve broşürlerimizi veriyoruz. Kemer'in çıtasını yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.