İhlas Haber Ajansı

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Kemer'de 14 ayrı suçtan 4 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Antalya’nın Kemer ilçesinde 14 ayrı suç kaydı olan ve 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 14 ayrı suç kaydı olan ve 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.


Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı, Kemer İlçesi, Beldibi Mahallesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; hakkında 14 adet suç kaydı bulunan ve bu suçlardan 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan G.T. isimli şahıs, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Beldibi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

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