Kemer'de 29 Ekim coşkusu

yılı kutlamaları kapsamında, Kemer Belediyesinin hazırladığı tır, ilçe genelinde kortej oluşturarak vatandaşları selamladı.

Bando takımı eşliğinde Kemer'in tüm mahallelerinde kortej oluşturan tırın geçişi sırasında vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla coşkuya ortak oldu.

Kemer Cumhuriyet Meydanı'ndaki havai fişek gösterileri de büyük bir ilgi ile izlenirken, vatandaşlar ve ilçede tatilini devam ettiren turistler cep telefonları ile görüntüledi.

Bando takımının Liman Caddesi'nden zafer şarkıları eşliğinde geçişi sırasında da cadde esnafı alkışlarla ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Kutlamalar kapsamında Kemer Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından koordine edilen teknelerin geçişi de yapıldı. Teknelerin geçişi sırasında sahillerdeki vatandaşlar ve turistler, deniz üzerinde yapılan flyboard gösterisini de ilgiyle izledi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer'in mahallelerinden geçen tırı ve konvoya katılanları selamladı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, Cumhuriyet Bayramını Kemer'de coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Vatanın ve bayramların kıymetini bilmek gerektiğinin altını çizen Başkan Topaloğlu, “Öyle bir gençlik yetiştirelim ki vatanını, bayrağını, milletini ve Atatürk'ü sevsin. Kemer'de güzel etkinlikler oldu. Pandemiye rağmen belediye olarak kortej yaptık ve çeşitli etkinlikler düzenledik. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu oldun.” dedi.

Türk bayraklarıyla süslü tır, gece saatlerine kadar ilçe genelinde kutlamalara devam etti.