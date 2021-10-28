Kemer'de 29 Ekim coşkusu

yıl dönümü dolayısıyla Kemer'de tören düzenlendi.

Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi. Tören sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Topaloğlu, en sevinçli günlerden birini yaşadıklarını belirterek, “Cumhuriyet'e çok şey borçluyuz. Cumhuriyetle doğduk Cumhuriyet ile öleceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Türk gençliğine de her zaman bunu söylüyoruz” diye konuştu. İzmir'den misafir olarak gelen gaziler ve şehit yakınları ise Cumhuriyet'in kurulmasında liderlik yapan Atatürk'e çok şey borçlu olduklarını kaydetti.

Kemer Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Teker, Kemer Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Kemer Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Kemer Belediyesi Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer Belediyesi meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve daire müdürleri, gaziler, şehit aileleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yarın resmi geçiş töreninden sonra Haluk Levent sahne alacak. 29 Ekim Cuma günü saat 18.30'da Kemer Cumhuriyet Meydanından başlayan fener alayı yapılacak. Ellerinde Türk Bayrağı ile fener alayına katılacak olan vatandaşlar, Ahmet Erkal Spor Tesislerinde son bulacak kortej sonrası saat 20.00'da Haluk Levent ile Cumhuriyet Bayramını kutlayacak.