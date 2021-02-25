Kemer'de 56'ıncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu hazırlıkları

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5. etabı Kemer-Elmalı etabı için hazırlıklara başlıyor. Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından geleneksel olarak 11-18 Nisan tarihleri arasında düzenlenen organizasyon, 120'den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak.

Kemer Belediye Başkan Vekili Hasan Ali Acar, Türkiye Belediyeler Birliği, Bodrum, Fethiye, Korkuteli, Marmaris, Beyşehir, Alanya, Ürgüp ve Konya Büyükşehir belediyelerinin katılımıyla online bir görüşme yapıldı. Görüşmede, startına Kapadokya'nın, finişine ise Kuşadası'nın ev sahipliği yapacağı tur ile ilgili genel olarak fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplam 8 etaptan oluşan bisiklet turu ile ilgili açıklama yapan Başkan Vekili Acar, organizasyonun Türkiye'ye ve Kemer'e büyük katkı sağlayacağını söyledi. Acar, “Turun 4. etabı olan Alanya-Kemer etabının finişinin Kemer Saat Kulesi önünde olması planlanıyor. Bir sonraki Kemer-Elmalı etabı için katılımcıların Kemer'de konaklaması bekleniyor. Kemer Belediyesi olarak hazırlıklarımıza başlıyoruz. Helikopterle çekimlerinde yapılacağı organizasyonun Kemer'e tanıtım anlamında büyük katkısı olacaktır. Tura, belediye olarak tüm desteğimizi vereceğiz.” diye konuştu.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun etapları ise şöyle:

1. etap: Kapadokya-Kapadokya (156 kilometre)

2. etap: Konya-Konya (150 kilometre)

3. etap: Beyşehir-Alanya (218 kilometre)

4. etap: Alanya-Kemer (180 kilometre)

5. etap: Kemer-Elmalı (Göğübeli) (162 kilometre)

6. etap: Fethiye-Marmaris (137 kilometre)

7. etap: Marmaris-Turgutreis (182 kilometre)

8. etap: Bodrum-Kuşadası (162 kilometre)