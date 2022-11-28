Kemer'de atık piller geri dönüşüme kazandırılıyor

Kemer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan tüm okullara, muhtarlıklara, kamu kurumlarına, alışveriş merkezlerine ve telefon tamir mağazalarına dağıtılan atık pil kutularında biriken atık piller toplanarak geri dönüşüme gönderiyor.

Kemer Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Kemer Belediyesi tarafından toplanan atık piller, Kocaeli'nde bulunan bir firmaya ait tesiste türlerine göre ayrıştırılarak kırma işlemine tabi tutuluyor ve atık pillerin içerisinde bulunan metal-çelik parçalar ayıklanarak, demir-çelik sektörüne gönderiliyor, ardından hammadde olarak kullanılıyor.

Bu işlemler sırasında geri dönüşüme uygun olmayan pil türleri ise düzenli katı atık depolama sahalarında kontrollü biçimde depolanarak TAP tarafından bertaraf ediliyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Kemer Belediyesi olarak gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak için sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarına önem verdiklerini söyledi.

Atık pillerin çevreye bilinçsize atılmaması gerektiğinin altını çizen Belediye Başkanı Topaloğlu, “Taşınabilir pillerin, bataryaların ve akümülatörlerin içerisinde karbon, çinko, demir, mangan, nikel, lityum, kobalt, kadmiyum, bakır, alüminyum gibi kimyasal maddeler yer alıyor. Bunlar çevremize zararı olan maddeler. Atık pilleri çevreye atmamalıyız” dedi.

Kemer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerinin atık pilleri toplayarak geri dönüşüme kazandırdığına dikkat çeken Başkan Topaloğlu, “Atık pil kutularında biriken atık pilleri toplamakta ve atık pil kutusu talep eden noktalara atık pil kutuları dağıtarak toplama sistemini genişletiyoruz. Vatandaşlarımız, atık pillerin geri kazanımı yoluyla doğal kaynakların verimli kullanımını artırmak için evlerinde, iş yerlerinde biriktirdikleri atık pilleri poşette, karton kutu ya da kavanozlarda biriktirerek okullarda, kamu kurumlarında, muhtarlıklarda, alışveriş merkezlerinde, telefon tamir mağazalarında ve belediyemiz hizmet binalarında bulunan atık pil kutularına veya Kemer Belediyesi Arslanbucak Atık Getirme Merkezine bırakabilirler. Çevremizi korumak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.