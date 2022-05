Kemer'de Bayram sebebiyle doluluk yüzde 80'e ulaştı

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaklaşan bayram tatili dolayısıyla iç pazarda da hareketlilik yaşadıklarını söyledi. Başkan Topaloğlu, Kemer'de yüzde 80 oranında doluluk oranına ulaştıklarını ifade ederek, Kemer Belediyesi olarak bayrama hazır oluklarını, bayram ile birlikte büyük bir yoğunluk beklediklerini kaydetti. Rusya-Ukrayna savaşının etkilerini hissettiklerini de belirten Başkan Topaloğlu, “Ancak yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla iç pazarda Kemer'e büyük bir talep var. İç pazarda Kemer'de şu an yüzde 70-80 oranında doluluk oranına ulaştık. Bayramdan sonra yerli misafir sayımızda bir azalma olacak ama Avrupa pazarından Kemer'e büyük bir rağbet var. İnanıyorum ki, mayıs sonuna doğru turizm sektörü kendini toparlayacaktır” dedi.

“Şu anda her şey hazır”

Topaloğlu, her şeye rağmen iyi bir sezon beklediklerini de belirtirken, “Şu anda her şey hazır. Almanya, İngiltere ve İskandinavya ülkelerinden birçok misafir şu anda Kemer'de tatilini yapıyor. Bu sayıların Rusya-Ukrayna savaşının bitmesiyle daha da artacağına inanıyoruz. Bugün Türk Hava Yolları Moskova-Antalya charter seferine başlıyor ve bu bizim için sevindirici bir haber. Her şey daha güzel olacak” diye konuştu.