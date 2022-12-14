Kemer'de bin 425 sokak hayvanı kısırlaştırıldı

Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli Veteriner Hekim Fevzi Uzun, sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasıyla ilgili verdiği bilgide bu yıl içerisinde bin 242 kedi, 183 köpek olmak üzere toplam bin 425 sokak hayvanını kısırlaştırdıklarını söyledi.

Kemer Belediyesi sokak hayvanlarının popülasyonunu kontrol etmek amacıyla kısırlaştırma çalışmalarına hız verdi.

Veteriner Hekim Uzun, sokak hayvanları arasında salgın hastalıkların ve popülasyonun kontrol edilmesi açısından sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasının çok önemli olduğunu ifade etti.

Sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasından sonra hayvanların fevri hareketlerden kaçındığını ve sakinleştiğini belirten Uzun, kısırlaştırma çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini kaydetti. Uzun, “Altyapımız imkan verdikçe çalışmalarımızı yapıyoruz. Yakaladığımız veya hayvanseverler tarafından getirilen hayvanların kısırlaştırma işleminden sonra kuduz aşılarını ve parazit tedavilerini uyguluyoruz. Tedavileri tamamladıktan sonra kontrollü bir şekilde beslendikleri ortamlara geri bırakıyoruz” dedi.

“Kısırlaştırılan sokak köpeği sayısında azalma var”

Geçen yıl ile bu yıl ki kısırlaştırılan sokak hayvanlarıyla ilgili verileri de aktaran Uzun, “Hayvan severlerimizin de desteği ile Kemer Belediyesi olarak son 2021 yılında bin 342 tane kedi, 193 tane köpek olmak üzere toplam bin 535 hayvan kısırlaştırdık. Bu yıl Kasım ayı dahil bin 242 kedi, 183 köpek olmak üzere toplam bin 425 hayvan kısırlaştırdık. Çalışmalarından sonra kısırlaştırılan sokak köpeği sayısında azalma olmuştur. Ancak kedilerin yakalanması zor olduğu ve bazı hayvan severlerin bu uygulamaya karşı tutumları olduğu için kedi popülasyonunun artmasına neden oldu” ifadelerini kullandı.

“Otellerle ortak proje”

Kemer Belediyesi ile ilçede bulunan turistik tesislerle ortak bir proje başlattıklarına değinen Uzun, şunları kaydetti:

“Kapanan otellerin bahçelerinde bulunan hayvanları topladıktan sonra kısırlaştırıp tedavilerini yapıyoruz ve tekrar beslendikleri otel bahçelerine bırakıyoruz. Bu proje çerçevesinde yaklaşık 10 otelle çalışıyoruz. Bu otel sayısı giderek artıyor. Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizde bu yılın başında yenileme çalışmaları yapmıştık. Köpeklerimiz ve yavru hayvanlarımız için yeni kafes sistemleri kurduk. 54 tane kafes yaptırdık. Yaptığımız doğal yaşam alanında da hayvanlarımız serbest bir şekilde ihtiyaçlarını karşılıyor. Kısırlaştırdığımız hayvanlar şimdilik bu ortamda dinlenme evrelerini geçirmektedir. Daha sonrasında beslenebilecekleri ortamlara bırakacağız yeya sahiplendirme yoluna gideceğiz. Kedi bölümümüzde de bir iyileştirme çalışmaları yapmayı planlıyoruz. Orman Bakanlığı'na da 15 dönüme yakın bir yer için başvuru yaptık ve cevabını bekliyoruz. Daha geniş ve modern bir barınak kurma hedefimiz var.”

Uzun, sokak hayvanlarını sahiplendirme çalışmaları çerçevesinde de hayvanlarla ilgili özle gün ve haftalarda Kemer'in çeşitli yerlerinde broşürler dağıtarak vatandaşları bilgilendirdiklerini ve sosyal medya üzerinden bilgiler paylaştıklarını sözlerine ekledi.