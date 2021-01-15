Kemer'de bir ayda 25 hayvan sahiplendirildi

Merkezde aralık ayı boyunca 25 hayvanın sahiplendirilmesi yapıldı, 82 kedi, 22 köpeğinde kısırlaştırılma işlemi gerçekleştirildi.

Kemer Belediyesi Veteriner Hekimi Fevzi Uzun ve merkez çalışanları, aralık ayı boyunca 95 hayvanın da muayenesini yaptı.

Veteriner Hekim Uzun, “Kemer Belediyesi olarak can dostlarımıza her zaman olduğu gibi sahip çıkmaya devam ediyoruz. Pandemi dönemi olmasına rağmen tüm çalışmalarımız bu yönde oluyor. Bunların dışında sokak hayvanları için mama desteği sağlıyoruz. İlçe genelinde belirli yerlerde bulunan kedi evlerine mamalarını bırakıyoruz. Onları yaşatmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.