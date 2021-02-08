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Kemer'de bulunan yaralı güvercin, tedavi altına alındı

Kemer’de yaralı halde bulunan güvercin, Kemer Belediyesi tarafından tedavi altına alındı.

Kemer'de yaralı halde bulunan güvercin, Kemer Belediyesi tarafından tedavi altına alındı.


Kiriş Mahallesinde bir otelin bahçesinde vatandaş tarafından bulunan güvercin, Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Kemer Belediyesi Veteriner Hekimi Fevzi Uzun, yaralı güvercinin tedavisine başladı.


Güvercinin tedavisinden sonra doğaya bırakılacağını söyleyen Veteriner Hekim Fevzi Uzun, “Hayvansever bir vatandaş bulduğu yaralı güvercini bize teslim etti. Biz de hemen tedavisine başladık. Güvercinin sağ kanadının altında açık bir yara olduğunu tespit ettik. Dikiş atarak tedavisini tamamladık. Tam anlamıyla iyileştikten sonra doğaya bırakacağız” diye konuştu.

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