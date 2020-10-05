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Kemer'de camiler temizlendi

Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki camilerde temizlik çalışması yaptı.


Cami ve mescitlerde pandemi nedeniyle daha titiz bir temizlik çalışması yürüten belediye ekipleri, vatandaşların ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için detaylı temizlik çalışması başlattı. Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan cami temizleme ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, cami ve mescitlerdeki halılar, pencereler, kapılar, camlar ve duvarlar siliniyor.


Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ilçe genelindeki cami ve mescitlerde hassasiyetle çalıştıklarını söyledi. Kemer halkının ibadetlerini rahat şekilde gerçekleştirebilmesi için belediye ekiplerinin titizlikle temizlik çalışması yaptığını ifade eden Başkan Topaloğlu, daha önce de sürekli temizlenen cami ve mescitlerin, pandemi nedeniyle daha hassas olarak temizlendiğini dile getirdi. Öte yandan belediye ekiplerinin daha önce Kemer Alevi Derneği binasında da temizlik çalışması yaptığı bildirildi.

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