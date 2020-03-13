Kemer'de camiler ve duraklar temizleniyor

Kemer'de camiler, Kur'an kursları ve duraklar dezenfekte edilmeye başlandı.

Dünyanın ve Türkiye'nin gündeminde yer alan Korona virüse karşı belediye olarak alınan tedbirlere başlanıldı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer'de endişe verici bir durumun olmadığını belirterek, bugün itibariyle camilerde, Kur'an kursları ve duraklarda dezenfekte çalışmalarına başlanıldığını söyledi. Korona virüse karşı alınan tedbirleri sıklaştıran belediye ekipleri, halkın sıkça bulunduğu camilerde ve duraklarda ilaçlama çalışması yaptı.

İlçe genelindeki tüm cami ve duraklarda ilaçlama yapan belediye ekipleri, hafta sonu da resmi kurumlar ve okullarda dezenfekte çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Topaloğlu, “Koronavirüse karşı her türlü tedbiri alıyoruz. Bugün camilerde ve duraklarda dezenfekte çalışmalarına başladık. Hafta sonu da resmi kurumlarda ve okullarda ilaçlama işlemleri devam edecek. Halkımız hiçbir şeyden endişe etmesin. Belediye olarak önlemlerimizi alıyoruz. Herkes temizliğe dikkat etsin. Mümkün olduğunca tokalaşma ve sarılma olmasın” diye konuştu.