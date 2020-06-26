Kemer'de çevre düzenlemeleri

Kemer Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, araçların güvenli yolculuğu için Beldibi'nde Çıralı'ya kadar kaldırım ve yol kenarlarında bulunan otların ve çalıların temizliğini yapıyor.

Parklarda ve yeşil alanlardaki çimlerin bakımını da yapan belediye ekipleri, bank ve pergolelerin bakımı ve yenilenmesini gerçekleştiriyor.

Kemer Onno Tunç Caddesi ve Göynük mahallesindeki kavşaklarda orta refüj düzenleme çalışmalarına devam eden belediye ekipleri, çalışmaları kapsamında dolomit ve ponza taşı ile çok yıllık bitkiler, yer örtücü ve mevsimlik çiçekler kullanıyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “İlçemizde rutin olarak gerçekleştirilen çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemiz genelindeki parklarda ve yeşil alanlarda bakım çalışmaları yapıyor. Halkımıza ve ilçemize gelen misafirlerimize daha güzel bir Kemer sunabilmek için gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz. Her şey Kemer için.” diye konuştu.