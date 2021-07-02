Kemer'de çöpler geri dönüşümüne kazandırılıyor

Belediye ekiplerinin mahallelerde yaptığı rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra Kemer'in en güzel koylarında da temizlik çalışması yürütüyor.

Birçok yerli ve yabancı misafir ile vatandaşların uğrak yerleri arasında yer alan Kleopatra, Karaburun, Maden, Teke, Barakalı, Alacasu, Kirpicik ve Gizli koylarda haftalık olarak çöpler belediye ekipleri tarafından toplanıyor. Haftalık yaklaşık 2 ton çöp toplayan belediye ekipleri, pet şişe ve cam gibi atıkları ayrıştırarak, dönüşüme gönderiyor.

Kemer Belediyesi, toplum Tabanlı Geri Dönüşüm Projesi kapsamında yürütülen faaliyetlerden olan ve doğada biriken ve toplanmasında güçlük yaşanan atıkların toplama sistemine kazandırılıp, denizlere ulaşan atığın azaltılmasını sağlayan “Kollekt” akıllı telefon uygulaması ile de doğaya katkı sağlıyor. Doğa Koruma Merkezi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Coca-Cola Vakfı desteğiyle ve Kemer Belediyesi iş birliğinde yürütülen Temiz Akdeniz Toplum Tabanlı Geri Dönüşüm Projesi kapsamında da “Atık Tutucu Sistemi” atık ve çöpleri topluyor ve doğayı korumuş oluyor.

“Haftalık 2 ton çöp topluyoruz”

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, turizm sezonunun başladığını ve belediye temizlik ekiplerinin de 7 gün 24 saat boyunca çalışma yaptığını söyledi. Kemer genelinde rutin olarak temizlik çalışmalarının aksatılmadan yapıldığına vurgu yapan Başkan Topaloğlu, “Bölgemizde mıntıka temizliğinin de yanı sıra koylarda da temizlik çalışması yürütüyoruz. Kemer'in en güzel koylarına yerli ve yabancı misafirlerimizin yanı sıra çok sayıda vatandaşımızın da uğrak yerleri arasında. Belediye ekiplerimiz, bu koylara karadan ve denizden ulaşarak gidiyor ve bırakılan çöpleri topluyor. Haftalık 2 ton çöp topluyoruz” dedi.

“Toplanan çöpler geri dönüşüme kazandırılıyor”

Topaloğlu, belediye olarak her zaman doğanın yanında oldukları belirterek “Biz belediye olarak halka ve doğaya en iyi şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz. Kemer genelinde ve koylarda toplanan çöpleri anlaştığımız bir geri dönüşüm firmasına gönderiyoruz. Her çöp, çöp değildir. Bu toplanan çöpleri biz geri dönüşüme gidecek olanları ayrıştırıp doğaya katkı sağlamış oluyoruz. Herkesin bu konuda duyarlı olmasında fayda var. Daha “yeşil” bir dünya için çalışmalıyız” diye konuştu.

Koyları kullanan vatandaşlara da seslenen Başkan Topaloğlu, sıcak havalarda çıkabilecek yangınlara karşı daha duyarlı olmalarını ve çöpleri gelişigüzel atılmamalarını sözlerine ekledi.

Öte yandan belediye ekiplerinin, Kemer'deki mavi bayraklı plajlarda da rutin olarak temizlik çalışmalarına devam ettiği belirtildi.