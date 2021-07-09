Kemer'de dezenfekte çalışmaları ara vermiyor

Belediye dezenfekte ekipleri, ilçedeki parkları, oyun gruplarını, taksi ve otobüs duraklarını, kamu kurum ve kuruluşları, okulları ve diğer alanları dezenfekte ediyor.

Hafta boyunca kalabalık ortamların ve belirlenen yerlerde rutin olarak ilçede sokak sokak gezerek vatandaşların sık kullandığı alanlarda dezenfekte çalışması yapılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, korona virüs ile mücadele etmeye aralıksız devam ettiklerini söyledi. Başkan Topaloğlu, belediye ekiplerinin ilçe genelinde aralıksız dezenfekte çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, “Normalleşme döneminde de belediye olarak tedbirlerimizi elden bırakmıyoruz. Ekiplerimiz, ilçe genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarla otobüs ve taksi durakları, parklar, oyun grupları, okullar ve diğer alanları dezenfekte ediyor. Bu işin üstesinden el birliği ile geleceğimize inanıyorum. Lütfen herkes tedbirlere riayet etsin” diye konuştu.