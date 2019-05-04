Kemer'de Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası

Kemer Belediyesi tarafından düzenlenen, 'Kemer Dostluk Ve Kardeşlik Futbol Turnuvası'nın' bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirildi. Dostluk maçlarının yanı sıra turnuva haricinde katılım sağlayan üst düzey diplomat ve iş adamları karşılıklı kültürel, sosyal ve ekonomik anlamda görüşmeler de bulundular.

Kemer Belediyesi'nin organizasyonuyla düzenlenen turnuva Kemer Stadında iki ayrı sahada gerçekleştirildi. Turnuvada başlama vuruşunu ise Kemer Belediyesi Başkan Yardımcısı Adnan Öney yaptı.

Turnuvaya; Federal Almanya Cumhuriyeti Antalya Konsolosluğu, Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosluğu, Kazakistan Antalya Konsolosluğu, Federal Almanya Cumhuriyeti Ankara Büyük Elçiliği, Güney Afrika Cumhuriyeti

Ankara Büyük Elçiliği, Birleşmiş Milletler Ankara Temsilciliği, SunExpress Antalya ve Kemer Yerel İdarecileri takımları katıldı.

Turnuvanın dört yıl önce Almanlarla başladığını hatırlatan Kemer Belediyesi Yabancılar Komitesi Başkanı Ahmet Aykaç, “Bu sene altı takım ve ayrıca iki takımın da dahil olması ile sekiz takım organizasyonumuza katılıyor. Turnuvamızın asıl amacı turizme katkı sağlamak. Buraya gelen yabancı misafirlerimizin üst düzey temsilcilerini burada misafir ederek güzel. Bu turnuva ile Kemerimizi tanıtmak,bu tanıtım neticesinde de kışın düzenlenen fuarlarda bu organizasyonunu da dahil ederek Kemerimizi daha cazip hale getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Başlama vuruşunu yapan ve takımlara başarı dileyen Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Öney de yaptığı organizasyonun önemine dikkat çekerek, “ Bu tür organizasyonların Kemer adına önemi büyük. Biz Kemer Belediyesi olarak bu tür organizasyonları destekletiyoruz Konuk ettiğimiz yabancı elçi ve konsoloslarımız ile tüm çalışanlarını ve ailelerini Kemer'de ağırlıyor olmaktan da son derece mutluyuz” diye konuştu.

Dostluk maçlarının yanı sıra turnuva haricinde katılım sağlayan üst düzey diplomat ve iş adamları karşılıklı kültürel, sosyal ve ekonomik anlamda görüşmeler de yaparken, bunun yanında Kemer'de bölge gezileri de gerçekleştiriliyor.