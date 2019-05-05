Kemer'de 'Dostluk ve Kardeşlik Turnuvası' sona erdi

Türkiye'de bulunan büyükelçilik ve konsolosluklarının futbol takımları arasında düzenlenen 'Kemer Dostluk ve Kardeşlik Turnuvası' sona erdi. Turnuvada, Federal Almanya Cumhuriyeti Antalya Konsolosluğu şampiyon olurken, organizasyonu ikinci sırada tamamlayan Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçiliği takımı oyuncuları, sahadan Ankara oyun havasıyla oynayarak ayrıldılar.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 3.'sü düzenlenen Kemer Dostluk ve Kardeşlik Turnuvası'na, Federal Almanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Federal Almanya Cumhuriyeti Antalya Konsolosluğu, Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosluğu, Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Konsolosluğu, Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Kemer Protokolü Takımı ile konuk takım olarak Tur Operatörü Sun Express Takımı katıldı.

8 takımın mücadele ettiği futbol turnuvasında şampiyonluğu Federal Almanya Cumhuriyeti Antalya Konsolosluğu kazanırken, ikinci Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçiliği, üçüncü Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Konsolosluğu, dördüncü Federal Almanya Cumhuriyeti Büyükelçiliği oldu. Turnuva sonunda katılan tüm takımlara kupa ve oyunculara madalyaları verildi.

Ödül töreninden sora toplu fotoğraf çekilmesinin ardından alanda çalınan Ankara oyun havası, turnuva ikincisi Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçilik Takımı'nı coşturdu. Büyükelçi Pule Isaac Malefane ve diğer elçilik görevlilerinden oluşan takım, sahadan oyun havası oynayarak ayrıldı.

Turnuvada, takımlarda yer alarak veya izleyici olarak Almanya Ankara Konsolosu Jörg Furstenau, Almanya Ankara Konsolosu Martin Vetter, Almanya Antalya ikinci Konsolosu Thomas Rouzanove, Kazakistan Antalya Başkonsolosu Arman Narbayev, Kazakistan Antalya İkinci Konsolosu Bekzat Jankulov, Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Rusya Federasyonu Antalya Konsolosu Yyacheslav Mikhaylov, Rusya Federasyonu Antalya Konsolosu Ivan Stepanov, Rusya Federasyonu Antalya Ataşesi Andrian Andrianov, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçi Yardımcısı Khapilov Aleksander, Ukrayna Antalya Konsolosu-Birleşmiş Milletler Viacheslav Kohomenko, Güney Afrika Büyükelçisi Mr. Pule Isaac Malefane hazır bulundu.

Topaloğlu: "İnsanların ön yargılarını kırıyoruz"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 3.'sü yapılan turnuvanın, dostlukların pekişmesi için bir vesile olduğunu belirterek, “İnsanların ön yargılarını burada kırmış oluyoruz. Bundan sonra daha fazla takımla birlikte turnuvayı devam ettireceğiz” dedi.

Aykaç: Amaç turizme katkı sağlamak

KEMİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Yabancılar Komitesi Başkanı Ahmet Aykaç, 3 yıl önce zamanın Federal Almanya Antalya 2. Konsolosu Jörg Furstenau'ın projesi ile yola çıktıklarını ifade etti. Her geçen yıl katılan takım sayısının artmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Aykaç, “Buradaki amaç nitelik değil niceliktir. Kemer turizmine katkıda bulunmaktır. Kemer turizmini canlandırmaktır. Buradaki turizmcilere, otelcilere ve esnafa faydalı olabilmektir. Turizmde çorbada bizimde bir katkımız olursa ne mutlu bizlere. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim” diye konuştu.