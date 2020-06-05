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Kemer'de Dünya Çevre Günü kapsamında sahiller temizlendi

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kındılçeşme sahilinde temizlik yaptı.


Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir yandan Kemer'in cadde ve sokaklarını temizlerken, bir yandan da Kemer sahillerinin turizm sezonuna daha temiz girmesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül ve birim müdürlerinin de katılımıyla Kındılçeşme sahilindeki katı katıklar ve çöpler toplandı. Başkan Yardımcısı Emin Gül, birim müdürleri ve belediye ekiplerinin sahilde topladığı plastik, cam, metal, kağıt, karton gibi geri kazanılabilir atıklar geri dönüşüme gönderildi.


Kemer halkına ve ilçeye gelen misafirler için daha temiz bir sahil sunmak için çalıştıklarını anlatan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ‘Aslan yattığı yerden belli olur' sözüne atıfta bulunarak vatandaşlardan sahilleri temiz kullanmaları konusunda duyarlı olmalarını istedi.

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