Kemer'de Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği

Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Kemer'de etkinlik düzenlendi.

Arslanbucak Mahallesi'ndeki Kemer Belediyesi Hizmet Alanı'nda bulunan Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan etkinliğe, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun eşi Fikriye Topaloğlu, birim müdürleri, Belediye Veteriner Hekimi Fevzi Uzun, veterinerlik çalışanları, öğretmen, öğrenciler ve hayvanseverler katıldı.

Belediye Başkanı Topaloğlu, etkinlik öncesi hizmet alanındaki belediye personeli ile çay içti, sohbet etti.

Daha sonra Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne geçen Başkan Topaloğlu ve beraberindekiler, merkezi gezerek veteriner hekim Fevzi Uzun'dan bilgi aldı.

Öğrencilerden merkeze mama bağışı

Uzun, öğrencilere merkezdeki kedi ve köpeklerle diğer hayvanların tedavileri, yapılan uygulamalar ve hayvanların yaşayış yerleri ile ilgili bilgiler aktardı. Barınağa gelen öğrenciler, kedi ve köpekler için getirdikleri mamaları barınak çalışanlarına teslim etti.

Başkan Topaloğlu, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, dünya hayvanları koruma gününün bir gün değil her gün olması gerektiğini söyledi. Hayvanların da bir canı olduğuna vurgu yapan Topaloğlu, hayvan sevgisini aşılamaya anaokulundan başlamak gerektiğini aktardı.

Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 80 köpek, 40 kedinin olduğuna değinen Topaloğlu, “Barınağımızda kedi ve köpeklerin kısırlaştırılması, tedavisi ve diğer tüm bakımlarını belediye personelimiz yapıyor. Azimle çalışıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sokak hayvanlarına da yaz kış demeden belirli yerlerde beslemelerini yapıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu işi biraz daha sahiplenmesi gerekiyor. Belediye olarak barınağımızda iyileştirme çalışmaları da yaptık. Onların yaşam şartlarını iyi duruma getirdik. Kemer Belediyesi olarak sokak hayvanlarına destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Veteriner Hekim Uzun da hayvanlara sahip çıkmak adına yaptığı projelerden dolayı Belediye Başkanı Topaloğlu'na teşekkür ettiğini söyledi.

Başkan Topaloğlu, etkinlik sonrası öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.