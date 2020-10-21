Kemer'de düzenlenen Gold Art Fest sona erdi

Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılan 2. Uluslararası Gold Art Fest sona erdi.

Ukrayna Antalya Konsolosluğunun destekleriyle, sivil toplum organizasyonu Spivogray ve Tui Tur operatörü tarafından düzenlenen etkinliğe katılan ülkeler, dans gösterileri sundu.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinliğin son gününde ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine, Kemer Belediyesi meclis üyeleri Hasan Ali Acar ve Ferhan Fidan da katıldı.

Törende, en güzel dans gösterilerini sunarak dereceye girenlere ödüllerini meclis üyeleri Acar ve Fidan verdi. Etkinliğe katılanların ilginç tasarımlardan oluşan elbiselerle sergilediği dans gösterileri de, izleyenlerden alkış aldı.

Etkinlikte meclis üyesi Hasan Ali Acar, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu adına teşekkür plaketi aldı.