İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kemer'de fırtına ağaçları devirdi, mezar taşlarını yerinden oynattı

Antalya’nın Kemer ilçesinde fırtına, mezarlıkta bulunan iki çam ağacını devirdi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde fırtına, mezarlıkta bulunan iki çam ağacını devirdi. Devrilen ağaçların kökleri mezar taşlarını yerinden oynattı. Elektrik tellerinin de zarar gördüğü fırtınada mahallede uzun süre elektrik kesintisi yaşandı.


Kuzdere Mahallesi'ndeki Tekke Mezarlığı'nda bulunan iki adet asırlık çam ağacı, saat 17.00 sıralarında fırtına sebebiyle büyük bir gürültüyle devrildi. Ağaçlardan biri caddenin karşı tarafındaki elektrik tellerinin üzerine düşerek telleri kopardı. Bahçeye devrilen diğer elektrik direği de civardaki bazı konutlara giden elektrik tellerini kopardı. Çamlar telefon direklerinin de devrilmesine neden olurken, köklerinden sökülen ağaçlar mezar taşlarını yerinden oynattı.


Ağaçlar, Kemer Belediyesi ekipleri tarafından parçalara ayrılarak temizlendi. Bölgeye uzun süre elektrik verilemezken, bazı vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.