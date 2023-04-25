Kemer'de Gençlik Orkestrası gönülleri fethetti

Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Antalya Üstün Kent Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Cumhuriyet ve Atatürk'e Saygı konseri verdi.

Kemer Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konsere, Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Gamze Almalı, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Tıraş ile Mustafa Bilici, belediye birim müdürleri, vatandaşlar ve turistler katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konserde, yaklaşık 100 kişilik orkestranın şefliğini ve solistliğini Furkan Üstündağ yaparken, Evgeniia Timotievich de Üstündağ'a solist olarak eşlik etti.

Yaklaşık 2 saat süren konserde dev orkestra, Cem Karaca, Barış Manço, Aşık Veysel ve Ayten Akman gibi değerli sanatçıların eserlerini seslendirdi. Orkestranın seslendirdiği şarkılara alanı dolduran kalabalık da eşlik etti. Konseri izlemeye gelenler hem eğlendi hem de unutulmaz bir akşam yaşadı. Konser alanını dolduran müzikseverler Türk bayraklarını sallayarak cep telefonlarının ışığıyla güzel bir ambiyans oluşturdu. Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, konserde yaptığı konuşmasında, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını belirterek, Türkiye'nin küllerinden yeniden doğduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andığını ifade eden Kaymakam Çam, ülkenin yeniden kurulmasındaki en önemli hususun gençlere ve çocuklara olan güven olduğunu kaydetti.

"Çocuklarımızla gurur duymalıyız"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise tüm vatandaşların geçmiş Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını söyledi.

Bugünlere gelebilmek için çok bedeller ödendiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Topaloğlu, “Cumhuriyetin kurulmasında atalarımız canlarını feda etti. Atatürk, gençleri ve çocukları çok seviyordu. Dünyada tek çocuk bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. Ayrıca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı var. Bu iki bayram Atatürk'ün gençlere ve çocuklara ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Cumhuriyeti bile gençlere emanet etti” ifadelerini kullandı.

Başkan Topaloğlu, çocuklara fırsat verildiği zaman her şeyi yapabileceklerine inandığına vurgu yaparak, “Çocuklarımızla gurur duymalıyız. Şef Furkan Üstündağ, Kemer'e bir heyecan, neşe ve zevk getirdi. Daha önce Kemer'de müzik aleti çalan çok fazla çocuk yoktu. Artık hemen hemen her çocuğun elinde bir müzik aleti var. Şahsım ve Kemer adına Furkan hocaya çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.