Kemer'de Gönül Nar Festivali düzenlendi

Antalya'nın Kemer ilçesinde, girişimci kadınlar tarafından ‘Gönül Nar Festivali' düzenlendi.

Antalya Girişimci Kadınlar Kooperatifi'nin destekleriyle Kemer Ralli Alanında düzenlenen festivalde Kemerli kadınların ve Antalya Girişimci Kadınlar Kooperatifi'nin Kemer şubesindeki kadınların elem emekleri stantlarda sergilendi. Festivalde dans okulu öğrencileri sahne aldı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer'deki kadınların el emeği ürünlerini festivalde sergilediğini söyledi. Türk'lerde kadının yerinin çok önemli ve ayrı olduğunu belirten Başkan Topaloğlu, “Kadınlarımız evde kucağına çocuğunu alan bir anne, tarlada çiftçi, cephede bir savaşçıdır. Bunu Kurtuluş Savaşı'nda gördük. Kadınlarımızın olduğu yerde huzur ve sevgi vardır. Kadınlarımız Kemer'de bir kooperatif açıyor. Bize de destek olmak düşer. Her zaman yanlarında olduk ve olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Festival sonrası Başkan Topaloğlu'na desteklerinden dolayı plaket verildi.