Kemer'de Halk Eğitim Merkezi sergisi açıldı

Kemer Halk Eğitim Müdürlüğünde kurs alan ev hanımlarının, el emeği göz nuru ürünleri sergide satarak ev ekonomilerine katkı sağlaması amaçlanıyor. Bu yıl ilki yapılan etkinliğin her yıl yapılacağı belirtildi.

Kaymakam Gemici, Başkan Topaloğlu ve beraberindekiler, kurdele kesiminin ardından pandemi tedbirleri alınarak açılan sergi alanını gezerek, ev hanımlarının yaptığı ürünleri inceledi ve bilgi aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, sergi alanına yaptığı açıklamada, halk eğitim merkezlerinin Milli Eğitim Bakanlığı içerisinde “hayat boyu öğrenme kurumları” olarak adlandırıldığını söyledi. Tekdemir, bu tarz faaliyetlerin ilçelerde desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, “Bütün kamu çalışanlarına ve yerel yönetimlere büyük bir iş düşmekte. Bu noktada her yıl hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin canlanması toplantılarını gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Açılışı yapılan serginin yarın saat 19.00'a kadar açık kalacağı belirtildi.

Kemer Ayışığı Parkındaki açılışa, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Kemer Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Kemer Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Kemer Halk Eğitim müdürü Selçuk Karamiklioğlu, milli eğitim şube müdürleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, okul müdürleri ve öğretmenleri katıldı.