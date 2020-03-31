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Kemer'de hastanelere sahra çadırı kuruluyor

Kemer Belediyesi, Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Kemer’de bulunan hastanelere sahra çadırları temin ediyor.

Kemer Belediyesi, Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Kemer'de bulunan hastanelere sahra çadırları temin ediyor.


Korona virüs salgını nedeniyle ilçede alınan tedbirler kapsamında Kemer Devlet Hastanesi'nden gelen talep üzerine hastaneye sahra çadırı temin edildi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, hastaneden gelen talep üzerine belediye ekiplerini hızlı bir şekilde sahra çadırını temin etmesi için görevlendirdi. Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, “Yeni tip Korona virüs salgını nedeniyle tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Kemer Devlet Hastanesi'nden gelen sahra çadırı talebi üzerine hızlı bir şekilde çadırın kurulumunu yaptık ve kendilerine teslim ettik. Tedbirleri elden bırakmıyoruz. Hastaneye gelen vatandaşlarımız ilk olarak bu çadırlarda muayene olacak ondan sonra hastane içerisine alınacaklar. Vatandaşlarımız çok acil durumlar dışında hastaneye gitmesin. Evde kalın sağlıklı kalın. Biz belediye olarak her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Belediye Başkan Vekili Hasan Ali Acar ise devlet hastanesinin Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'ndan talebi üzerine sahra çadırını temin ettiklerini ve kurulumunu yapıp hastane yetkililerine teslim ettiklerini kaydetti.

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