Kemer'de hayvan barınağı incelendi

Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü nedeniyle Arslanbucak Mahallesi'nde yer alan Kemer Belediyesi Hizmet Alanı içerisindeki Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemelerde bulunan Başkan Vekili Bilici ile Başkan Yardımcısı Gül, merkezde görevli personelle de sohbet etti.

Bilici ile Gül, merkezde kedi ve köpekler için ayrılan bölümlerde inceleme yaparak, barınakta yapılacak olan iyileştirme çalışmaları hakkında Veteriner Hekim Fevzi Uzun'dan bilgi aldı.

Başkan Vekili Bilici yaptığı açıklamada, bakıma muhtaç olan sokak hayvanlarına iyi bakılması gerektiğini söyledi. Sokaktan toplanan hayvanları barınağa getirerek Kemer Belediyesi olarak tedavilerini yaptıklarına dikkat çeken Bilici, “Sokak hayvanları doğanın bir parçası. Her şey sokak hayvanlarıyla güzel. Kemer Belediyesi olarak sokak hayvanlarına her zaman sahip çıktık ve çıkmaya devam ediyoruz. Bu anlamda görevimizi en iyi şekilde yaptığımıza inanıyorum. Sokak hayvanları konusunda halkımızın da daha şuurlu davranmasını rica ediyorum” dedi.

Veteriner Hekim Uzun ise, sokak hayvanları konusunda Avrupa'da uygulanan katı kuralların Türkiye'de uygulanmadığına işaret ederek, “Bazı vatandaşlarımız sokak hayvanlarını sahiplenme ya da kısırlaştırma yoluna gitmeyip hayvanları dağlık ve ormanlık alanlara bırakıyor ve kontrolsüz üremeye neden oluyor. İnsanları bu konuda bilgilendirebilirsek sokak hayvanları popülasyonunu da kontrol altına alabiliriz ve hayvanların daha refah şekilde yaşamalarına imkan sağlarız” diye konuştu.

Sokak hayvanlarını kontrol altına alabilmenin en önemli yolunun kısırlaştırma olduğuna dikkat çeken Veteriner Hekim Uzun, “Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde kısırlaştırma işlemleri yapıyoruz. 2006'dan bu yana 9 bin hayvanı kısırlaştırdık. Bu yıl Ocak ayından bu yana yaklaşık 750 hayvan kısırlaştırdık. Kemer'de kedi popülasyonu biraz fazla ve otellerle iş birliği içerisinde bu popülasyonu azaltmayı hedefliyoruz. Hayvansever vatandaşlarımızdan da bu konuda yardımcı olmalarını bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan sahiplenme konusunda daha şuurlu olmalarını istiyoruz. Satın alma sahiplen diyoruz” ifadelerini kullandı.