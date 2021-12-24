İhlas Haber Ajansı

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Kemer'de hayvanseverleri bilinçlendirme eğitimi

Antalya’nın Kemer ilçesinde yaşayan hayvanseverlere yeni çıkan kanun değişiklikleri hakkında eğitim semineri verildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşayan hayvanseverlere yeni çıkan kanun değişiklikleri hakkında eğitim semineri verildi.


Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde çalışan Veteriner Hekim Fevzi Uzun tarafından Kemer Belediyesi Kültür Salonunda verilen eğitimde, yeni çıkan kanun değişikleri, hayvan beslemeleri ve besleme sırasında yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler, Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.


Veteriner hekim Uzun, yaptığı konuşmasında, insanların hayvanlar konusunda daha bilinçli olmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Hayvanseverlerin son çıkan kanunla ilgili bilgilendirdiklerini ifade eden Uzun, Kemer Belediyesi olarak hayvanlara her zaman sahip çıktıklarını ve barınağa gelen vatandaşlara da gerekli bilgileri aktardıklarını kaydetti.

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