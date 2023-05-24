Kemer'de içi tütün dolu 7 bin 900 adet makaron ele geçirildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde kaçak sigara satışı yapıldığı tespit edilen işletmeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 7 bin 900 adet çeşitli markalara ait sigara tütünü ile doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Kemer ilçesinde M.K. isimli şahsa ait işletmede sigara tütünü ile doldurulmuş makaron sigara satışı yaptığı bilgisinin alınması üzerine Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince işletmede arama gerçekleştirildi.

Ekipler, 7 bin 900 adet çeşitli markalara ait sigara tütünü ile doldurulmuş makaron ele geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.