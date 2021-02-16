Kemer'de imar çalışmaları

Geçen hafta Kültür ve Turizm Bakanlığında konuyla ilgili görüşmeler gerçekleştirdiklerine değinen Başkan Topaloğlu, görüşmelerin gayet olumlu geçtiğini söyledi.

Topaloğlu, bakanlığın Beldibi imar planları ile ilgili yapılan itirazları değerlendirdiğini belirterek, “İtirazları değerlendirip sonuçlarını bize gönderiyorlar. Biz bu sonuçları kabul edilmiş olarak plana işleyip geri göndereceğiz. Daha sonra da 1000'lik ve 5000'lik planlar çıkmış olacak.” dedi. Ulupınar Mahallesine bağlı Çıralı bölgesindeki imar planları hakkında da konuşan Başkan Topaloğlu, 18 uygulamasını yaptıklarını aktararak, itirazların encümende değerlendirildiğini ve kararların yazıldığını kaydetti.

Topaloğlu, sonraki süreçte kararların Antalya Büyükşehir Belediyesine geçeceğini ve askıya çıkacağını ifade etti.Topaloğlu, ayrıca, Tekirova Mahallesinde de 18 uygulamasına başladıklarını ve bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.