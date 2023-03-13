Kemer'de İstiklal Marşı'nın Kabulü törenle kutlandı

İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Kemer Belediyesi Kültür Salonu'nda tören düzenlendi. Törende, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy ve Milli Mücadele'nin tüm kahramanları anıldı.

Kemer Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Kemer Belediyesi Kültür Salonu'nda yapılan törene, Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Gamze Almalı, Kemer Jandarma Komutanı Ramazan Ergel, Kemer Emniyet Müdürü Harun Mere, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürü Semra Bekar, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, gaziler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla devam etti.

Törende, Kemer Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı İstiklal Marşı konulu oratoryo gösterimi yapıldı.

İstiklal Marşı konulu resim, şiir ve kompozisyon dallarında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Gamze Almalı ve Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül verdi.

Tören, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan kesitlerin anlatılmasının ardından hatıra fotoğrafı ile sona erdi.