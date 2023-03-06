Kemer'de kaçak yapı belediye tarafından yakıldı

Kemer Belediyesi, Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer’de kaçak yapıları yıkıyor.
Kemer Belediyesi, Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer'de kaçak yapıları yıkıyor. Arslanbucak Mahallesi'nde tespit edilen 4 odalı bağımsız bölüm, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.
Odaların içindeki eşyalara zarar vermeden tahliyesini gerçekleştiren belediye ekipleri, daha sonra kepçe yardımıyla betonarme yapıyı yıktı. Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.