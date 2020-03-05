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Kemer'de kaçak yapılaşmayla mücadele

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve belediye ekipleri, Kemer’de kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için çalışmalara devam ediyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve belediye ekipleri, Kemer'de kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için çalışmalara devam ediyor.


Resmi Gazete'de yayımlanan imar kanunu ile ilgili maddede cezalar katbekat arttığı belirtildi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve belediye ekipleri, Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer'de bulunan kaçak yapılara izin vermiyor. Kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için titiz çalışmalar yürüten Topaloğlu, kaçak yapılaşmaların önüne geçmeye devam ediyor. Belediye ekipleri, ilçe genelinde bulunan kanuna aykırı yapılaşmaları yıkmaya da devam ediyor.


Konuyla ilgili açıklama yapan Topaloğlu, “Resmi Gazete'de yayımlanan imar kanunu ile ilgili madde açıktır. Belediye olarak Kemer'de kaçak yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz. Yasalar ne diyorsa onu uygulayacağız. Kaçak olduğu tespit edilen tüm yapıları yıkarak yasal işlem uygulamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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