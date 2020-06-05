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Kemer'de kaçak yapıya taviz verilmeyecek

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun talimatıyla Kemer’deki kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun talimatıyla Kemer'deki kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor. Başkan Topaloğlu, kaçak yapı yapan hiç kimseye taviz vermeyeceklerinin altını çizdi.


Belediye ekipleri, nesli tükenme tehlikesi olan caretta carettaların yuvalanma alanı olan ve Türkiye'nin en iyi plajları arasında gösterilen Çıralı'da tespit edilen kaçak yapıların yıkımına devam ediyor. Topaloğlu, Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer'de yapılan kaçak yapıların kaliteyi düşürdüğünü ve bunun önüne geçmek için durmadan çalıştıklarını söyledi. Tespit edilen bütün kaçak yapıların yıkımına son hızla devam ettiklerini ifade eden Başkan Topaloğlu, vatandaşlardan kaçak yapı yapmamalarını isteyerek, yapanlara karşı da asla göz yummayacaklarını vurguladı.

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