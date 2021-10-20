Kemer'de Kafkas rüzgarı

Bu yıl ikincisi düzenlenen Kafkas Halkları Dans Yarışması, Kemer'de gerçekleştirildi. Kemer Belediyesinin destekleriyle Atatürk Parkında yapılan dans yarışmasına, Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Kazakistan, Ermenistan, Osetya, İnguş, Çeçenistan ve Ahıska Türkleri katıldı.

Yarışma kapsamında Kemer Belediyesi tarafından 4 ay önce çocuk ve gençlerden oluşan Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası da ilk açık hava konserini verdi. Furkan Üstündağ'ın şeflik yaptığı konser, büyük alkış topladı. Etkinliğe katılanlar, orkestranın çaldığı eserlere zaman zaman eşlik etti. 7-17 yaş arası çocukların katıldığı yarışma kapsamında Kafkas halkları kendi kültürlerine özgü dans ve folklor gösterileri sergiledi. Etkinliğe katılan milletlerin birbirleriyle sosyal ve kültürel anlamda kaynaşması amacıyla yapılan yarışmada renkli görüntüler oluşurken, Kemer'de tatilini sürdüren turistler de dans gösterilerini cep telefonlarıyla görüntüledi.