Kemer'de korfbol heyecanı sona erdi

Kemer'de düzenlenen Korfbol Dünya Şampiyonası Avrupa Elemelerinde, Türkiye Milli Takımı ikinci olarak dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Kemer Belediyesi'nin destekleriyle Göynük Mahallesi'ndeki Kemer Belediyesi Göynük Atatürk Spor Salonunda yapılan Korfbol Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri sona erdi. Türkiye milli takımı organizasyonda ikinci olarak dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Katalonya, İsviçre, Galler, Fransa ve Macaristan'dan yaklaşık 150 sporcunun katıldığı organizasyonda Türkiye Macaristan'ı 11-9 yenerek ikinci oldu ve seneye Tayvan'da yapılacak olan Dünya Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu'nun spor dalları arasında yer alan korfbol organizasyonunda ilk ikiye giren takımlar Dünya Şampiyonasına, ilk dörde girenler ise Avrupa Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, organizasyonun Kemer'de yapılmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, Dünya Şampiyonasına gitmeye hak kazanan Türk Milli Takımını da tebrik etti.

Organizasyonda birinciliği Katalonya, ikinciliği Türkiye, üçüncülüğü Macaristan, dördüncülüğü İsviçre elde etti.