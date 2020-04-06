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Kemer'de Korona virüs önlemleri devam ediyor

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Kemer’deki pazar yeri girişi tek yerden yapılıyor.

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Kemer'deki pazar yeri girişi tek yerden yapılıyor.


Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yayınlanan genelge sonrası pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarının tek yerden olması için harekete geçti. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede kurulan sebze ve meyve pazarı giriş ve çıkışını Ahmet Çavuşoğlu Caddesi tarafından sağlıyor. Pazara giriş ve çıkışları kontrollü şekilde sağlayan belediye ekipleri, vatandaşa maske ve eldiven dağıtımı yaparak ateşini de ölçüyor.


Başkan Topaloğlu: "Belediye olarak tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Yayınlanan genelge ile pazar yerlerine maskesiz girmek yasaklandı. Biz daha önce yaptığımız gibi pazar girişinde maske dağıtımına devam ediyoruz. Bunun yanında eldiven verip halkımızın ateşini ölçüyoruz. Halkımız kurallara uyduğu takdirde biz bu salgının üstesinden milletçe geliriz. Evde kal Kemer" dedi.

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