Kemer'de kurumlar arası futsal turnuvası başladı

Kemer Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, Kemer İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kemer Adliyesi, Kemer Emniyet Müdürlüğü, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı, Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Şube Müdürlüğü ve ASAT takımları katılıyor.

Turnuvanın açılış maçında Kemer Belediyesi ile Kemer Adliyesi karşılaştı. 20'şer dakikalık 2 devre olarak yapılan müsabaka kıran kırana geçti. Oldukça çekişmeli geçen maçın ilk yarısı 3-3 tamamlandı. Kurum personelleri ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği müsabakada zaman zaman sakatlıklar yaşandı. Dostluk içerisinde geçen karşılaşma 5-5 berabere tamamlandı. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaların verileceği turnuvanın 9 Ocak Pazartesi sona ereceği bildirildi.