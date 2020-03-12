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Kemer'de Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi

Kemer’de, Göynük Fen Lisesi tarafından İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenlendi.

Kemer'de, Göynük Fen Lisesi tarafından İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi. İstiklal Marşı'nı en güzel okuyan öğrencilere ödül verildi.


Kemer Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen programa Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Başsavcısı Veli Ecir, Kemer Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Kemer Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programında, Göynük Fen Lisesi Müdürü Ali Yıldırım günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.


Yıldırım, konuşmasında Mehmet Akif Ersoy'un "Yarabbi bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtma" sözü ile günün önemine vurgu yaptı. Programda, öğrencilerin hazırladığı şiirler ve kompozisyonların okunmasının ardından İstiklal Marşı'nı en güzel okuyan öğrencilere ödülleri verildi. Öğrencilere ödüllerini, Kemer Kaymakamı Dayanç, Başkan Topaloğlu ve Başsavcı Ecir verdi.


Öte yandan programda Mehmet Akif Ersoy'un hayat hikayesinin anlatıldığı bir sinevizyon sunumu da yapıldı. Programa katılanlar daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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