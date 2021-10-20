Kemer'de meme kanseri farkındalık etkinliği

Antalya'nın Kemer ilçesinde Kemer Anadolu Hastanesi ve Kemer Belediyesi iş birliğince meme kanseri farkındalık etkinliği yapıldı.

Kemer Belediyesi Atatürk Parkında yapılan etkinliğe, Kemer Anadolu Hastanesi Direktörü Kerem Altuğ, Kemer Anadolu Hastanesi Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Tekin İnce, Kemer Aile Sağlığı Merkezi çalışanları, Türk Kadınlar Birliği Kemer Şubesi üyeleri katıldı. Kemer Anadolu Hastanesi Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Tekin İnce, etkinlik kapsamında meme kanseriyle ilgili bir konuşma yaptı. İnce, meme kanserinin belirtileri, tedavi yöntemleri, yanlış bilinen doğrular gibi konularla ilgili yaptığı konuşmasında, meme kanseri farkındalık etkinliklerinin yaygınlaştırılması gerektiğinin altını çizdi. Etkinliğe katılanlar daha sonra gökyüzüne balon uçurdu.