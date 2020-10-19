Kemer'de Muhtarlar Günü kutlandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kemer Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene, Kemer Belediye Başkan Vekili Hasan Ali Acar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Tören, Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çamyuva Mahalle Muhtarı Rıdvan Vicir, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, muhtarlığın Türkiye'de en eski yerel demokrasisini temsil ettiğini söyledi.

Kent yaşamında halka en yakın kurumun muhtarlık olduğunu ifade eden Vicir, “Teknolojiyle birlikte muhtarlar, kentsel hizmet sunumunda daha etkin ve başarılı hale gelmiştir. Çağdaş kamu anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcının sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Muhtarlık kurumu 187 yıldır bu topraklarda var olmuştur. Muhtarlık, devletle vatandaş arasında köprü vazifesi gören ve toplumsal barışın sağlanmasında etkin rol oynayan siyasallaşmamış ender kurumlardandır. Tüm muhtarlarımızın gününü kutluyorum” diye konuştu.

Kemer Belediye Başkan Vekili Hasan Ali Acar ise yerel yönetimlerin en büyük yardımcılarından birinin muhtarlar olduğunu belirtti. Muhtarların halk ile belediyeler arasında köprü vazifesi yaptığını anlatan Acar, “Muhtarlar, kendi bölgelerindeki halka çalışma yapmak için bizi ararlar. Gerekli çalışmaları yaparlar. Yaylalara kadar olan bütün muhtarlar bizi arıyorlar. Biz de onların her dediğine koşuyoruz. Tekrar muhtarlarımızın gününü kutluyorum” dedi.