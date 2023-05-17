Kemer'de Norveç milli bayramı kutlandı

Norveç'in Milli Bayramı “Anayasa Günü”, Kemer'de yaşayan ve tatil yapan Norveçliler tarafından kutlandı.

Ellerinde Norveç bayraklarıyla restorana gelen Kemer'deki yerleşik yaşayan ve tatilini sürdüren Norveçliler, Norveç dilinde bayramlarını kutladı. Norveçlilerle bir araya gelerek bayramlarını kutlayan Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Norveçlileri tebrik etti. Başkan Yardımcısı Gül, yaptığı konuşmasına, Norveç dilinde bayramınız kutlu olsun (Gratulerer med ferien) diyerek başladı. Norveçli misafirleri Kemer'de ağırlamaktan her zaman mutluluk duyduklarını belirten Gül, Norveçlilerin milli bayram sevinçlerine ortak olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Gül, konuşmasının ardından Norveçlilere çiçek takdim etti.

Restoran'da düzenlenen programa Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül ve Norveçliler katıldı.