Kemer'de oteller bölgesinin içme suyu hattı yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), Kemer'in Tekirova Mahallesi'nde oteller bölgesinde yeni içme suyu hattı çalışması başlattı. Ekonomik ömrünü tamamlayan mevcut içme suyu hattının sahilde bulunması nedeniyle, Tekirova Caddesi'ne deplase çalışmalarına başlanıldı. Çalışma ile bölgede bulunan otellere ve yeni açılacak imar alanlarına kesintisiz su verilmesi hedefleniyor. Kemer'in alt yapı eksiklerini gidermeye devam eden ASAT Genel Müdürlüğü 2 haftada bitirilmesi planlanan çalışma ile bin 200 metre yeni içme suyu hattı imalatı yapacak. Bölgeye daha sağlıklı ve verimli içme suyu temini sağlanacak.