Kemer'de otomobil dereye uçtu: 1'i ağır, 4 yaralı

Antalya'nın Kemer ilçesinde yaklaşık 7 metre yükseklikten dereye düşen otomobilde 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi Kesmeboğazı mevkinde meydana geldi. A.K, idaresinde 07 DDC 14 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 7 metre yükseklikten dereye uçtu. Bölgeden geçen sürücüler kazayı hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araç içindeki S.R(21),R.G(17) Y.T.(16) ve sürücü A.K, ambulansla Kemer'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Y.T'nin ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.